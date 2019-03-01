Готовимся к Масленице: сколько стоит приготовить блины

В прошлом году приготовить блины стоило 66,8 грн, в этом году - 71,6 грн. Фото: 24 Канал

Приготовить блины за год подорожало на 7%, или 4,8 грн. В прошлом году стоило 66,8 грн, в этом году - 71,6 грн.

"Для блинов понадобится литр молока, 4 яйца, 100 граммов масла, 500 граммов муки, 50 граммов сахара, соль и сметана. Цены рассчитывали по данным Госстата. Так, молоко в январе 2018-го в среднем стоило 22 гривны за литр, в начале 2019-го - 23,9 гривны", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Пшеничная мука за год подорожала на 18%. В январе прошлого года 500 г продавали по 4,8 грн. В этом году - 5,7 грн. За 100 г масла в прошлом году платили 17,9 грн. В январе 2019-го - 19,9 грн.

"В января 2018 года 50 граммов сахара стоили 80 копеек. 2019-го - 70. То есть цена упала на 12%. Кроме того, на 11% подешевели яйца. За 4 штуки в прошлом году платили 11,1 гривен, в этом - 9,9. Сметану 200 граммов в январе 2018-го покупали по 10,2 гривен, в этом - по 11,5 гривен", - подытожил эксперт.

В этом году, если спрос на молочку будет незначительным, она подорожает на уровне инфляции - 9-10%.