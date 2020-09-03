Государство вымывает из бизнеса оборотные средства - аналитики

Объем возмещения уменьшается уже 3 месяца подряд. Фото: pixabay.com

Государственная казначейская служба отчиталась о положительных результатах выполнения государственного бюджета в августе 2020 года. Одна из причин такого исхода - значительное уменьшение объема возмещения НДС бизнесу.

Если в среднем в январе–июле 2020 года этот объем составлял 13 млрд грн, в августе он снизился до минимального с начала года значения - 8,5 млрд грн.

"Это происходит несмотря на то, что объем поступлений от НДС с произведенных товаров растет. В среднем за январь–июль он составил 20,8 млрд грн, а в августе - 23,3 млрд грн", - сообщают в Центре анализа публичных финансов и публичного управления KSE.

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По словам экспертов, объем возмещения уменьшается уже 3 месяца подряд - с июня 2020 года.

"Происходит манипуляция с платежами по возмещению НДС для улучшения статистики. Если бы их выплачивали на среднегодовом уровне, то в бюджет поступало бы примерно на 3-5 млрд грн меньше", - объясняют в аналитическом центре.

Аналитики говорят, что, искусственно задерживая и/или уменьшая объем возмещения, государство вымывает у бизнеса оборотные средства.

Главный налоговик страны Алексей Любченко в интервью рассказал, что в стране много денег, особенно у малого бизнеса и мелких фермеров, где можно изъять десятки миллиардов гривен новых налогов. Речь идет об усилении налогового давления в стране.