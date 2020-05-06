Государственный бюджет недополучил более 30 млрд грн за последние три года

Ежегодно бюджет недополучает миллиарды гривен из-за неуплаченных налогов

На протяжении последних трех лет (2017-2019 гг.) uосударственный бюджет Украины недополучил почти 30 млрд грн. от табачного рынка. Это обусловлено в первую очередь недопоступлениями по национальному акцизу, розничному 5% акцизу и убытками от нелегальной торговли, которая увеличилась с 1% в 2016 до 7% в 2019 году., сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на сайт СБУ.

"Ежегодно бюджет недополучает миллиарды гривен из-за неуплаченных налогов. Даже при обычных условиях - это огромная сумма! А что уже говорить о времени, когда Украина не только борется с коронавирусом, но и страдает от последствий вынужденного карантина для экономики", - заявил глава СБУ.

Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы уменьшить убытки государственного бюджета от нелегального рынка табака.

Глава СБУ призвал присутствующих прилагать еще больше усилий, чтобы "теневой рынок табака сдавал свои позиции". Служба безопасности со своей стороны будет продолжать системную работу в этом направлении. Присутствующие поддержали позицию Баканова.

В совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и представители профильной бизнес-сообщества.

Напомним, первая координационное совещание по проблемным вопросам табачного рынка Украины состоялась 11 февраля по инициативе СБУ. На ней руководитель Службы акцентировал внимание на необходимости внедрения эффективного контроля за перемещением подакцизной продукции на внутреннем рынке, воплощение в жизнь Концепции "Электронная акцизная марка" и введение уголовной ответственности за контрабанду, в частности подакцизных товаров.