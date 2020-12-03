Государственный банк подал жалобу на скандального судью Вовка

Печерский райсуд Киева санкционировал принудительное списание средств. Фото: unsplash

Приватбанк подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В сентябре текущего года именно судья Сергей Вовк вынес одиозное решение об уплате Приватбанком 350 миллионов долларов компаниям, связанным с братьями Суркисами", - говорится в сообщении.

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Жалобу на действия судьи Вовка выложили больше чем на 1100 ст.

Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил иск 6 оффшорных компаний братьев Игоря и Григория Суркисов в государственный Приватбанк. Речь шла об обязательствах банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценили в $350 млн. Печерский райсуд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества Приватбанка в случае отказа выплачивать компаниям Суркисов определенную судом сумму. Министр юстиции Денис Малюська назвал решение Печерского райсуда по Суркисам по делу Приватбанка "одним из крупнейших зашкваров в истории украинской судебной власти в исполнении судьи Вовка". Он заверил, что Минюст обязательно обжалует решение об удовлетворении иска. Ранее Малюська заявлял о том, что видит в судебном процессе 6 британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка признаки сговора между судьями и бизнесменами.