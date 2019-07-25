Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" обратилось к СБУ

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" обратилось с открытым письмом к и.о. главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

Уважаемый Иван Геннадиевич!

В связи с распространением Службой безопасности Украины информации о якобы "масштабных злоупотреблениях должностных лиц ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", в результате которых был нанесен ущерб" в результате "заключения контракта без реальной нужды" вынуждены обратиться к Вам с этим открытым письмом.

Как Вам известно, ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" заключило государственный контракт с Государственной пограничной службой Украины (далее - Заказчик) на поставку подвесной системы раннего выявления (далее - Система). Указанная Система избиралась непосредственно Государственной пограничной службой Украины, представители которой посещали производственную базу завода-производителя в США с целью изучения технических характеристик Системы, еще до заключения государственного и внешнеэкономического контракта.

Государственной пограничной службой Украины были составлены технические требования к системе раннего предупреждения, выявления и идентификации (решение Администрации ГНСУ от 05.10.2015 № 18), которые впоследствии были определены в Программе повышения обороноспособности и безопасности государства, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 07.10.2015 года .

Обращаем Ваше внимание, что ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" является лишь определенным законодательством посредником (спецэкспортером) и не является распорядителем публичных средств. Наше предприятие не определяет наличие или отсутствие потребности в закупке той или иной продукции, потребность устанавливается Заказчиком или высшим органом его управления (в данном случае - Министерством внутренних дел и Кабинетом Министров Украины). ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" не формирует государственный оборонный заказ и не контролирует его выполнение.

Заказанную Госпогранслужбой Систему на основании государственного контракта, предоставленных Кабинетом Министров Украины государственных гарантий и привлеченного нашей компанией кредита было закуплено и поставлено Госпогранслужбы.

Любые "злоупотребления" должностными лицами ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" исключены - систему поставлено, оплату перечислено компании-производителю в США на основании безотзывного аккредитива после предъявления им документов, подтверждающих поставку. Система была введена в эксплуатацию и принято Госпогранслужбой. Кроме того, как Вам известно, во время визита в г.. Мариуполь в конце 2016 года, сенаторы США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар лично посетили место установки Системы.

Подвесная система на сегодня эксплуатируется Госпогранслужбой. Американский производитель открыл в Украине сервисный центр, который осуществляет гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и поддержку работы Системы. Наша же компания в рамках выполнения государственного контракта обеспечивает организацию такого обслуживания.

Поэтому, заявления и публичные обвинения в "злоупотреблениях" являются надуманными и манипулятивными, подрывающие деловую репутацию спецэкспортера и его сотрудников на международных рынках. В последние дни к нам обращаются множество партнеров. Они обеспокоены наличием таких непонятных обвинений, которые, к тому же, были искажены и по-разному интерпретированы в СМИ.

С обнародованной Службой безопасности Украины информации остается неясным, в каких "масштабных злоупотреблениях" были "разоблачены" должностные лица ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и каким образом госпредприятие могло организовать поставку оборонной продукции без определенной уполномоченными на это государственными органами нужды. Сообщение Генеральной прокуратуры Украины по этому поводу представляется более сдержанным и взвешенным.

В связи с вышеизложенным, просим Вас воздержаться от заявлений, которые не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации нашей компании до завершения судебного разбирательства, и предоставить опровержение распространенной Службой безопасности Украины информации.

В свою очередь, ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и его должностные лица как способствовали следствию и добровольно предоставляли все запрашиваемые документы, так и продолжат максимальное содействие с целью скорейшего установления истины в этом деле.