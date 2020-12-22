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вторник, 22 декабря 2020 11:49

Госбюджет-2021 может не получить запланированных доходов - НБУ

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Госбюджет-2021 может не получить запланированных доходов - НБУ
Высокими называют риски роста гарантированного государством долга. Фото: unsplash

Бюджет на 2021 год построен на оптимистичных предположениях, по которым существует риск недополучения доходов.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности от НБУ.

Планируемый дефицит государственного бюджета в 2021 году в Нацбанке называют значительным - 246,6 млрд грн. Способность его профинансировать будет зависеть от доступа к займам, объем которых должен составлять 233,4 млрд грн. 55% этой суммы должны получить от продажи ОВГЗ.

"Привлечение столь значительные ресурсы на внутреннем рынке маловероятно без возврата на него иностранных портфельных инвесторов. НБУ неоднократно подчеркивал, что не планирует прибегать к косвенному финансированию дефицита бюджета из-за увеличения портфеля государственных ценных бумаг", - говорится в документе.

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Высокими называют риски роста гарантированного государством долга.

"В принятом бюджете предельный объем предоставления государственных гарантий установлен в сумме до 88,7 миллиардов гривен. Это более чем втрое превышает лимит, предусмотренный Бюджетным кодексом и может привести к существенным расходам по таким обязательствам в следующих бюджетных периодах", - объясняют в НБУ.

Отмечается, что значительный дефицит бюджета 2-й год подряд обусловлен необходимостью поддержания экономики в условиях пандемии.

"Для этого стоит сделать фокус на целевых и относительно небольших по объему программах поддержки населения и бизнеса - предоставлении компенсаций малым и средним предпринимателям, портфельных гарантий, доступных кредитов по программе 5-7-9", - говорится в отчете.

С ослаблением карантина основные составляющие доходов украинцев начали восстанавливаться. В частности, выросли заработная плата и поступления от временных работников.

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