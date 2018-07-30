Госбюджет недополучил почти 10 млрд грн

 
Ексклюзивы
1/5
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 81
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4644
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
4 Просмотров: 5202
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1440
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6102
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10008
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4590
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 927
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1566
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1719
Фото
Все фото
4
5
8
6
5
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Видео
Все видео
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1296
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2727
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 603
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4896
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1080
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 2223
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 16:19

Госбюджет недополучил почти 10 млрд грн

  Комментировать
Госбюджет недополучил почти 10 млрд грн
За первое полугодие 2018-го доходы госбюджета составили 463,18 млрд грн. Фото: Front News International

Госбюджет за январь-июнь текущего года выполнен с дефицитом 9,782 млрд грн.

В то же время за первое полугодие 2017 года бюджет был сведен с профицитом в 29,032 млрд грн. За первое полугодие 2018-го доходы госбюджета составили 463,18 млрд грн, сообщили в пресс-службе Государственной казначейской службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украине необходимо получить транш МВФ

В начале июля отставание от плановых показателей по доходам бюджета в первом полугодии текущего года выросло до 3,1%. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы бюджета выросли на 13,7%.

В Нацбанке допускают, что дефицит госбюджета может превысить запланированный уровень - 2,5% ВВП.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла проект госбюджета 2018 года. Рост реального ВВП заложили на уровне 3%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Госбюджет недополучил почти 10 млрд грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео

Как освобождали Пески

Дайана Росс стала бабушкой

Убили министра, который занимался украинизацией школ

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 36635
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 36022
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 13 Просмотров: 23702
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 10 Просмотров: 21195
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
7
 1 Просмотров: 13554
Больше всего комментируют
13
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Голосов: 16473
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua