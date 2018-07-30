Госбюджет недополучил почти 10 млрд грн

За первое полугодие 2018-го доходы госбюджета составили 463,18 млрд грн. Фото: Front News International

Госбюджет за январь-июнь текущего года выполнен с дефицитом 9,782 млрд грн.

В то же время за первое полугодие 2017 года бюджет был сведен с профицитом в 29,032 млрд грн. За первое полугодие 2018-го доходы госбюджета составили 463,18 млрд грн, сообщили в пресс-службе Государственной казначейской службы.

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В начале июля отставание от плановых показателей по доходам бюджета в первом полугодии текущего года выросло до 3,1%. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы бюджета выросли на 13,7%.

В Нацбанке допускают, что дефицит госбюджета может превысить запланированный уровень - 2,5% ВВП.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла проект госбюджета 2018 года. Рост реального ВВП заложили на уровне 3%.