Госбюджет еще будут пересматривать - Разумков

Разумкова считают, что бюджет смогут сделать лучше. Фото: "Українська правда"

Верховная Рада и Кабмин будут просматривать Государственный бюджет-2021.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует это в интервью телеканалу "Рада".

"Если мы говорим о пересмотре бюджета, я думаю, что это также возможно. Коллеги будут инициировать, я надеюсь, и Кабинет Министров будет это делать. Многое зависит именно от их работы и наполнения бюджета", - отметил он.

Разумков говорит, что дополнительные источники финансирования направят на помощь незащищенных слоев населения, на медицину, образование и для поддержки пенсионеров.

"Поэтому, я уверен, что так или иначе будут пересматривать бюджет. Надеюсь, что мы сможем его сделать лучше", - добавил глава ВР.

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Добавил, что в первую очередь будут поддерживать оборонную отрасль, безопасность, медицину и образование.

Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 15 декабря. Во 2-м чтении за документ проголосовали 289 нардепов.