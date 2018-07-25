Города обяжут разрабатывать транспортные схемы на 40 лет

Города с населением свыше 100 тысяч человек обязали разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет.Фото:http://gdezhivet.com

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обязало города с населением свыше 100 тысяч человек разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет.

"Это даст четкое понимание перспективного развития транспортного движения, то есть позволит оптимизировать работу всех видов транспорта не только сейчас, но и в будущем, организовать дорожное движение с минимальным уровнем заторов, снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах", - сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, комплексная схема транспорта должна разрабатываться как отдельный документ на основе генерального плана города. Схема должна учитывать социально-экономические и планировочные особенности города, рост населения и территории, перспективные изменения в размещении крупных предприятий, строительства, торговых и других объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам значительно сократили выплаты на субсидии

"Если города с меньшим населением имеют проблемы с транспортным движением, то они также могут разрабатывать такие комплексные схемы транспорта", - добавил Парцхаладзе.

Изменения вводятся новой государственной строительной нормой и вступают в силу с 1 сентября.

Ранее стало известно, что в Украине вводят запрет на установку временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров при проектировании и реконструкции улиц.