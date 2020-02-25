Гончарук заявил о новых планах по Пенсионному фонду

Кабмин планирует провести международный аудит в Пенсионном фонде Украины. Фото: Главком

Чтобы решить проблемы расходов Пенсионного фонда Украины, проведут его аудит.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Форуме реформ.

По его словам, аудит планируют международный.

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"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.

Премьер-министр добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируют эти деньги и решит, где их можно будет сэкономить за счет уменьшения административных расходов.

В правительстве Пенсионный фонд хотят объединить с другими фондами социального страхования.Фонды социального страхования и Пенсионный фонд наполняются с помощью единого социального взноса. Средства из Пенсионного фонда идут на выплату пенсий. Из фондов социального страхования деньги направляют, например, на выплаты по больничным, безработным.