Гончарук заявил о новых планах по Пенсионному фонду

Чтобы решить проблемы расходов Пенсионного фонда Украины, проведут его аудит.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Форуме реформ.
По его словам, аудит планируют международный.
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"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.
Премьер-министр добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируют эти деньги и решит, где их можно будет сэкономить за счет уменьшения административных расходов.
В правительстве Пенсионный фонд хотят объединить с другими фондами социального страхования.Фонды социального страхования и Пенсионный фонд наполняются с помощью единого социального взноса. Средства из Пенсионного фонда идут на выплату пенсий. Из фондов социального страхования деньги направляют, например, на выплаты по больничным, безработным.
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