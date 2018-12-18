Голосование года: профильные ассоциации призывают нардепов определиться с будущим "зеленой" энергетики

Профильные ассоциации, Госэнергоэффективность, ЕБА и Офис Национального инвестиционного совета призвали депутатов принять законопроект, отвечающий за развитие рынка "зеленой" энергетики

Профильные ассоциации вместе с Госэнергоэффективности, ЕБА и Офисом Национального инвестиционного совета призвали депутатов принять законопроект 8449-д, который позволит продолжить стабильное развитие рынка "зеленой" энергетики.

Дадут ли парламентарии "зеленый свет" украинской альтернативной энергетике, узнаем уже в этот четверг. Именно в этот день планируется вынесение на голосование в первом чтении законопроекта № 8449-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Об этом рассказал председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, руководитель сектора Энергетики BRDO Алексей Оржель 17 декабря на пресс-конференции в пресс-центре УНИАН.

"Проект закона № 8449-д это тот законопроект, который стал доработанным компромиссным текстом из семи предложенных законопроектов, утверждение которого все ждут в течение более полугода", — отмечает Алексей Оржель, "потому надеемся, что именно в этот четверг его судьба решится уже в первом чтении. И мы собрались здесь, чтобы подчеркнуть важность его принятия".

Так, о необходимости скорейших изменений в законодательстве рассказал председатель Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук.

"Мы представляем комплексный и доработанный законопроект, который сделает энергетику более устойчивой и дешевой. И, если этот закон будет принят уже в этот четверг, то это даст возможность Украине заработать в направлении аукционов уже в первом квартале следующего года. Так, в 2019 году уже будут проводиться тестовые демонстрационные аукционы для налаживания модели работы, а с 2020 года все аукционы будут проводиться на Prozorro", — отметил председатель Госэнергоэффективности.

Также он подчеркнул, что важным является вопрос сохранения инвестиционного потенциала страны, ведь инвесторы не задержатся на непрогнозируемых рынках. По словам Савчука, если закон не будет проголосован, крупные финансовые учреждения не откроют возможности кредитования строительства объектов "зеленой" энергетики.

"Мы надеемся, что данный законопроект будет проголосован и мы собрались, чтобы публично попросить все фракции проголосовать за этот чрезвычайно важный для отрасли законопроект", - подчеркнул Сергей Савчук.

Максим Сысоев, сопредседатель Комитета ЕБА по топливу и энергетике дополнил, что задержание принятия закона, в первую очередь порождает неопределенность для инвесторов.

"Мы согласны с тем, что очень осторожно надо вводить аукционы. Поэтому мы тщательно подходили к этим вопросам и сосредоточились на лояльности системы ко всем участникам рынка. Например, в ней учтен опыт внедрения аукционов в европейских странах, в частности во Франции. Сейчас неопределенность продолжается более полугода, что создает проблемы для инвесторов. Через эту законодательную неопределенность инвесторы уходят в другие страны", — подытожил Максим Сысоев.

ЕБА обращается к парламенту касательно скорейшего принятия законопроекта 8449-д. Представители Ассоциации отметили, что готовы участвовать в его дальнейшей доработки после принятия в первом чтении.

"Для нас сегодня главное — сохранить инвестиционный климат, сохранить то развитие возобновляемых источников энергии, которые за последние 2 года набрала Украина... Всех беспокоит законодательство которое будет работать. Тот подход что в этом законопроекте, учел много рисков для того чтобы рынок заработал и климат был инвестиционно-привлекательным. Когда сегодня идет торможение принятия закона в первом чтении, это очень смущает и я хотел бы попросить все партии, депутатов которые могут поддержать законопроект, чтобы они поддержали. Ветроэнергетическая ассоциация сегодня полностью поддерживает переход на новую систему поддержки возобновляемых источников энергии", — отметил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Завершая пресс-конференцию, Алексей Оржель отметил: "Первый шаг к изменениям — это принятие этого закона. Предложенная дата введения аукционов — необходимый компромиссный шаг, поскольку мы опоздали в части необходимых изменений, ведь эти изменения должны были быть ранее. Однако, Украина должна оставаться страной с прогнозируемым законодательством и правилами. Я еще раз призываю народных депутатов поддержать данный законопроект".

По результатам пресс-конференции было подписано письмо-обращение к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой поддержать законопроект № 8449-д в этот четверг в первом чтении.