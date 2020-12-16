Глава таможни подал заявление на увольнение через месяц после назначения - СМИ

Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Его месяц назад назначили на эту должность, передает Lb.ua со ссылкой на свои источники.
Он был 5-м руководителем ГНС за последние полтора года.
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Рябикин был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года возглавлял аэропорт "Борисполь". На местных выборах 2020 года баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.
Кабинет министров Украины назначил генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы 18 ноября. Это решение правительство приняло на заседании.
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