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среда, 16 декабря 2020 20:01

Глава таможни подал заявление на увольнение через месяц после назначения - СМИ

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Глава таможни подал заявление на увольнение через месяц после назначения - СМИ
Рябикин написал заявление на увольнение. Фото: УНИАН

Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Его месяц назад назначили на эту должность, передает Lb.ua со ссылкой на свои источники.

Он был 5-м руководителем ГНС за последние полтора года.

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Рябикин был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года возглавлял аэропорт "Борисполь". На местных выборах 2020 года баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

Кабинет министров Украины назначил генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы 18 ноября. Это решение правительство приняло на заседании.

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