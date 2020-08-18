Глава Нацбанка рассказал о последствиях повышения "минималки"

Шевченко оценил повышение минималки. Фото: РБК

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн в месяц не будет иметь негативных последствий для экономики и не приведет к росту цен.

"Сейчас очень популярна тема - обсуждать влияние повышения минимальной зарплаты на инфляцию. Но скажу вам, что повышение зарплаты с 4700 до 5000 грн практически не скажется на общем уровне инфляции", - в интервью "РБК-Украина" высказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

В то же время повышение минимальной зарплаты до 6500 грн в 2021 году повлияет на цены меньше, чем в 2017 году, когда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 грн, предположил глава НБУ.

"Это дискуссионный вопрос. Сейчас через общий низкий спрос в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньше, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют довольно пессимистические ожидания и не прогнозируют роста продаж", - отметил Шевченко.

В то же время, повышение минимальной зарплаты поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику, на этапе восстановления после кризиса.

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Ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тыс. Грн в этом году.