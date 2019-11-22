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пятница, 22 ноября 2019 10:54

Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины - и был отстранен в этот же день

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Председатель государственного ПАО "Аграрный Фонд" - Андрей Радченко вошел в топ-25 самых успешных CEO Украины за 2018-ый год, согласно рейтингу "Капитаны бизнеса" делового издания Корреспондент.

В тот же день, Кабинет министров отстранил его от выполнения обязанностей для того, чтобы ликвидировать госкомпанию.

Так, в 2018-ом году ПАО "Аграрный Фонд" суммарно принес в бюджет 1,63 млрд грн., из которых 71 млн грн. – дивиденды. Активы гострейдера выросли на 22,5% в 2018-ом и на 17,6% годом ранее.

При этом Агарный Фонд является стратегическим аграрным предприятием, специализирующемся на кредитовании аграриев удобрениями по зерновым форвардам. В частности, удельный вес Аграрного Фонда в кредитовании посевной за 2016-2018 гг. составлял от 30% до 50%.

 

Напомним, ранее Министр экономики – Тимофей Милованов объяснил, что уволил Андрея Радченка, так как компания не нуждается в развитии, а должна быть ликвидирована.
Временно исполняющим обязанности ПАО "Аграрный Фонд" назначен Иван Барышев, уволенный в 2015-ом из того же Аграрного Фонда за организацию убыточной сделки на $112,5 млн. по кредитованию компании "Ukrlandfarming"

Ежегодно обновляемый Рейтинг "Капитаны бизнеса" журнала Корреспондент базируется на оценке ведущими экономическими журналистами и представителями профильных ассоциаций страны публичной репутации СЕО и личного вклада руководителя в результаты компании.

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