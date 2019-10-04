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пятница, 04 октября 2019 14:31

Гетманцев признал необходимость серьезной корректировки законопроекта №1210

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Гетманцев признал необходимость серьезной корректировки законопроекта №1210

Нормы, предложенные законопроектом №1210 являются гораздо более суровыми, чем должны быть.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передаёт Минпром.

"Мы согласны с бизнесом и с экспертами – приблизительно наполовину законопроект должен быть обновлен в части предложенных норм", – сказал он.

По словам Гетманцева, законопроект будет существенно откорректирован, начиная от ставок рентных платежей на добычу железной руды и заканчивая BEPS.

Глава комитета также сообщил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена правка относительно повышения рентных платежей на добычу марганцевых руд.

"Если мы сегодня примем законопроект, то у нас будет две недели на внесение правок, а потом еще время на их обсуждения", – сказал он.

Как сообщалось, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-68% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

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