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среда, 15 декабря 2021 12:10

Гетманцев обещает бизнесу прозрачный и безоплатный подход налоговой службы к изучению каждого случая

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Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев обратился к бизнесу, который налоговая служба идентифицировала как рисковый.

В частности, парламентарий, которого в кулуарах называют инициатором и главным куратором операции по борьбе со скрутками, призвал бизнес предоставить свои объяснения по поводу особенностей хозяйственной деятельности.

При этом Глава комитета пообещал прозрачный подход налоговой службы к изучению каждого случая и незамедлительное принятие решения.

"По результатам изучения Ваших доводов налоговая примет решение о восстановлении таблицы либо отмене статуса рискованности в соответствии с законом. Сделано будет это незамедлительно и что важно понять БЕЗ какого-либо вознаграждения. В случае если все же на каком-либо уровне Вам предложат оплатить эту "услугу", прошу сразу же обращаться ко мне. Телефон и почту вы знаете", - обратился к бизнесу Гетманцев.

Такие действия, по мнению нардепа, являются жизненно необходимыми для того чтобы побороть коррупцию в налоговой.

"Поверьте, все наши действия необходимы, чтобы раз и навсегда положить конец коррупции в налоговой службе", - заверил нардеп.

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Дата
15
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