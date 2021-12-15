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среда, 15 декабря 2021 10:27

Гетманцев анонсировал громкие увольнения в налоговой

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Гетманцев анонсировал громкие увольнения в налоговой
Глава комитета пообещал усиление борьбы с коррупцией. Фото: Pexels

Глава налогового комитета совета Даниил Гетманцев пообещал громкие увольнения до конца года.

Об этом сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если мы не сломаем систему, нам нечего делать во власти. Возглавлять эту систему, как это делали другие, мы не будем. Поэтому сейчас вопрос стоит остро. Или мы их, или они нас. Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой и не только. Мы должны вычистить систему", - сказал Гетманцев.

Он сообщил, что в последнее время идет борьба с воровством НДС из бюджета.

"Заблокировали схемы системного уклонения от уплаты НДС, так называемые "скручивания". Когда покупают бананы и из них якобы по документам производят газовую станцию. Мы накрыли огромный миллионный "бизнес" конвертаторам и налоговикам", - сказал Гетьманцев.

Он добавил, что на таможне ситуация еще хуже.

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"Неудовлетворительное положение дел в правоохранительных органах и судах. Мы же все это знаем. Но налоговая и таможня - это зона нашей ответственности как финансового комитета. И моей ответственности как его председателя. Поэтому здесь мы теперь вынуждены заняться очищением лично", - добавил Гетманцев.

После периода налоговой амнистии украинцев будет ждать проверка всех доходов, начиная с 1995 года. Речь идет о намерении властей ввести механизм косвенного налогообложения. Разработка концепции соответствующего закона почти завершена, говорит министр.

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Дата
15
декабря

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