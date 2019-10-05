Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора - Наливайченко

 
Ексклюзивы
1/5
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 324
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1134
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 3150
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1368
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 12700
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5724
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 531
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3159
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5724
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1017
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 945
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 747
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 октября 2019
Просмотров: 252
І воздасться – й авторам, і статистам
Має бути той, хто все ретельно записує. І щоб люди знали – зверху донизу: все записується й буде пред'явлено. Детальна фіксація – чи не ...
суббота, 05 октября 2019 14:53

Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора - Наливайченко

  Комментировать
Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора - Наливайченко
Фото: "Факты"

Председатель энергетического парламентского комитета Андрей Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России, что сделает Украину энергетически зависимой. Об этом заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко, экс-глава Службы безопасности Украины в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Депутат сообщил, что по инициативе Андрея Геруса в конце сентября в законодательство была внесена правка, которая позволила импорт электроэнергии из России, который начался уже с 1 октября, сообщают "Факти".

"Предупреждаю по поводу восстановлению бизнеса, энергетического бизнеса со страной-агрессором. С 1 октября, уважаемые телезрители, уважаемые граждане Украины, нам уже в новой Раде депутат, возглавляющий энергетический комитет, ничего другого не додумался предложить, как сам тайком восстановил, вдумайтесь, импорт электричества, которое, кстати, с ноября 2015 не экспортировалось в страну, откуда вы думаете? - из Российской Федерации", - сказал Наливайченко.

Он обратил внимание на недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором, и заметил, что импорт электроэнергии делает Украину энергетически зависимой от Кремля.

"Вот я сейчас как парламентарий уже встречаюсь с американскими партнерами... Они прямой речью спрашивают: как так могло случиться, что с российской компанией, которую возглавляет Сечин, гражданин России, который находится под американскими санкциями раз за агрессию против нас с вами, восстанавливает бизнес Андрей Герус, депутат этой Верховной Рады? Как это может быть?", - сказал Наливайченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Ряд енергроекспертив расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора - Наливайченко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита

Родители отказывались умерщвлять маленьких детей

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 52328
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 46746
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 1 Просмотров: 29710
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 24850
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
 Просмотров: 14400
Экономика
Из-за "схем" депутатов пачка сигарет в ближайшие дни может подорожать сразу на 10 грн
Из-за "схем" депутатов пачка сигарет в ближайшие дни может подорожать сразу на 10 грн 2 Просмотров: 819
Дорогой борщ: что в Украине влияет на стоимость овощей
Дорогой борщ: что в Украине влияет на стоимость овощей
 Просмотров: 360
За какие товары украинцы чаще всего рассчитываются карточкой
За какие товары украинцы чаще всего рассчитываются карточкой Просмотров: 252
Какую зарплату хотят украинцы: исследование
Какую зарплату хотят украинцы: исследование Просмотров: 9909
В Украине станет больше белорусских нефтепродуктов
В Украине станет больше белорусских нефтепродуктов Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
3
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
3
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами
Голосов: 21955
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua