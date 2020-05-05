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вторник, 05 мая 2020 14:34

Германия может сделать "Северный поток-2" убыточным

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Германия может сделать &quot;Северный поток-2&quot; убыточным
"Северный поток - 2" может не получить освобождение от регулирования ЕС. фото: 112-Украины

"Газпром" сможет использовать не более 50% пропускной мощности "Северного потока-2", если Германия откажет оператору российского газопровода в иммунитете к газовой директиве Европейского союза. Так считает экономический эксперт Андрей Новак.

"Это делает его уже не только экономически невыгодным, но и убыточным. Под большим вопросом и сама достройка. До стыка с немецким берегом осталось 170 километров, а под действием санкций итальянская и швейцарская компании отказались его дальше прокладывать. Россия же не имеет оборудования, чтобы строить на такой глубине", - объясняет эксперт.

Отказ одобрил немецкий регулятор. В проекте решения говорится, что "Северный поток-2" не выполняет условий закона об энергетическом хозяйстве Германии для освобождения от правил. Окончательно решить должны 8 мая.

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"Немецкие обозреватели прогнозируют ввиду предыдущей практики, если регулятор уже принял такое решение, то правительство его поддержит. Европа таким образом защищает себя от чрезмерной энергетической зависимости от российского источника поставок. Для Украины это означает, что наша газотранспортная система будет использоваться Россией в больших объемах, чем было рассчитано при запуске "Северного потока-2". Потому что для РФ продажа газа и нефти - это половина экономики", - добавляет Новак.

Федеральное сетевое агентство Германии планирует отказать оператору российского газопровода "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского союза. Директива позволяет освобождать газопроводы от регулирования. Решение принимает регулятор той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод. "Северный поток-2" выходит на поверхность в немецком Графсфельде.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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