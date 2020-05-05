Германия может сделать "Северный поток - 2" убыточным

"Северный поток - 2" может не получить освобождение от регулирования ЕС. фото: 112-Украины

"Газпром" сможет использовать не более 50 процентов пропускной мощности "Северного потока-2", если Германия откажет оператору российского газопровода в иммунитете к газовой директиве Европейского Союза. Так считает экономический эксперт Андрей Новак.

"Это делает его уже не только экономически невыгодным, но и убыточным. Под большим вопросом является и сама достройка. К стыке с немецким берегом осталось 170 километров, а под действием санкций итальянская и швейцарская компании отказались его дальше прокладывать. Россия же не имеет оборудования, чтобы строить на такой глубине ", - объясняет эксперт.

Отказ принял немецкий регулятор. В проекте решения говорится, что "Северный поток-2" не выполняет условия закона о энергетическом хозяйство Германии для освобождения от правил. Окончательно решить должны 8 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2": Германия подложила России свинью

"Немецкие обозреватели прогнозируют в виду предыдущей практики, если регулятор уже принял такое решение, то правительство его поддержит. Европа таким образом защищает себя от чрезмерной энергетической зависимости от российского источника поставок. Для Украины это означает, что наша газотранспортная система будет использоваться Россией в больших объемах, чем было рассчитано при запуске "Северного потока - 2". Потому что для России продажи газа и нефти - это половина экономики ", - добавляет Новак.

Федеральное сетевое агентство Германии планирует отказать оператору российского газопровода "Северный поток-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского Союза. Директива позволяет освобождать газопроводы от регулирования. Решение принимает регулятор той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод. "Северный поток-2" выходит на поверхность в немецком Графсфельди.