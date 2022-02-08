Генический портопункт могут передать украинским военным

Сегодня причалы порта разделены между пограничниками и рыбаками. Фото:unsplash.com

Передача оборонному ведомству - один из возможных вариантов развития портопункта Геническ Бердянского морского порта.

Об этом сообщил начальник администрации Бердянского порта Тарас Верниба, сообщают "Порты Украины".

Рассматривают возможность его передачи в оборонные ведомства страны", - сказал Верниба.

Под какие нужды военные могут использовать портопункт, начальник администрации Бердянского порта не уточнил.

"Я не могу отвечать за военных, что там будет. Но в первую очередь это делается для укрепления обороноспособности страны. Если эта передача состоится, создадут дополнительные рабочие места и будут поступать налоги в бюджет Геническа", - отметил Верниба.

По словам начальника администрации, портопункт в удовлетворительном состоянии, однако сейчас он "законсервирован и находится под охраной".

В 2021 году Ассоциация рыболовов Украины обратилась в Херсонскую облгосадминистрацию с предложением поддержать идею превращения портопункта Геническ в полноценный рыбный порт.

О начале строительства двух новых военно-морских баз, которые будут размещаться в Бердянске и Очакове, сообщал министр обороны Алексей Резников в декабре прошлого года.

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Портопункт Геническ расположен на берегу Генического (Тонкого) пролива, соединяющего Утлюцкий лиман и залив Сиваш Азовского моря. С июня 2001-го входит в состав Бердянского морского порта. Портопункт Геническ имеет два причала по обоим берегам Генического пролива длиной 200 м и 164 м, на которых установлены пять портальных кранов грузоподъемностью 5-20 т. От железнодорожной линии Новоалексеевка - Геническ к нему проложена железнодорожная ветка.

На сегодняшний день причалы порта разделены между двумя пользователями: на одном берегу пролива причал арендуют пограничники, второй занимают рыболовные суда.

Министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова на ICTV" вечером 7 февраля заявил, что Украина 10-20 февраля будет проводить учения в разных регионах государства, чтобы подготовиться к вероятному полномасштабному наступлению армии Российской Федерации. "Украинские Вооруженные силы тоже работают. У нас зеркально уже проходят обучение. Я назову места, где они будут проходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса", - сообщил министр.