Где заработать летом: актуальные вакансии

Летом увеличивается количество предложений сезонной работы для официантов. Фото: samorozvytok.info

Летом можно не только отдохнуть, но и хорошо заработать. Работодатели уже предлагают сезонные вакансии.

Украинцы могут выбрать как уровень зарплаты, так и график работы. Об актуальных вакансиях пишет Work.ua.

Оператор call-центра

Работников ищут в столичный офис украинского сайта бронирования жилья. Работать придется с 9:00 до 15:00. Обещают платить 40 грн/час. Такая работа подойдет студентам и тем, кто хочет подзаработать.

Медсестра

Медсестре предлагают работу в частном детском лагере в Рахове. На работу могут взять студентку 4 курса. Готовы платить 4 тыс. грн. Работать придется до конца лета. В то же время работодатель готов оплатить проезд, питание и проживание.

Садовник в отель

В Затоку Одесской обл. ищут садовника, который будет ухаживать за зелеными насаждениями на территории отеля. Готовы платить 10 тыс. грн. Работодатель оплачивает проезд и питание.

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Официант

Работу в ресторане предлагают в Железном Порту. Обещают зарплату до 300 грн за смену и чаевые. Жилье и питание оплачивает компания.

Заведующий пищевым производством

Работника ищут в детский лагерь на летний сезон. Надо будет контролировать персонал, процессы на кухне, следить за санитарным требованиям. За это готовы платить 20 тыс. грн.

Среднемесячная зарплата украинцев в первом квартале 2019-го выросла на 20,8%. В январе-марте 2019-го составляла 9629 грн. Наибольшую среднемесячную зарплату получали в сфере авиационного транспорта - 25 850 грн. Правда, это на 19,6% меньше, чем в прошлом году.