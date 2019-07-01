Где в Украине самый дорогой алкоголь

Самое дешевое вино продают в Львовской обл. Фото: minfin.com.ua

Самый дорогой алкоголь продают в Ровенской области. Самый дешевый - во Львовской.

"За набор, в который входят бутылка водки, бутылка столового вина и пива в Ровенской области надо отдать 182,4 гривны. В Черновицкой - 180,7 гривен, Киеве - 179,3 гривен. Наименьшая цена в Львовской области - 165,9 гривен . В Полтавской и Херсонской областях надо заплатить по 168,2 гривен", - написал в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Самую дорогую водку продают в Волынской области - 93,9 грн. Самую дешевую - в Полтавской. Стоит 89,6 грн.

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В Ровенской области бутылка сухого вина стоит 73,6 грн. Во Львовской цена самая дешевая - 60,5 грн.

В Черкасской области самое дорогое пиво - 18 грн. Наименьшая цена в Херсонской области - 14,6 грн.

В Украине с начала года алкоголь подорожал на 2,8%. За последний месяц цена выросла на 0,3%. В декабре прошлого года бутылка пива 0,5 л стоила 15,1 грн. В мае в этом году - 16,3 грн. Вино подорожало с 62,9 грн до 65,5 грн за бутылку 0,75 л, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей.