Где в Украине продают самую дешевую водку: цены

Дешевле водка стоит в Донецкой, Винницкой и Житомирской областях. Фото: realno.te.ua

В Украине бутылка водки 0,5 л в среднем стоит 92,25 грн. Самая низкая цена в Житомирской области - 89,9 грн.

Дороже всего водку продают в Харьковской области - 94,4 грн. В Киеве за бутылку надо заплатить 92,5 грн, в Киевской области - 92,7 грн, передает Госстат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милованов рассказал, как падение доллара повлияло на цены

В Ивано-Франковской области в декабре водка в среднем стоила 93,84 грн, Хмельницкой - 93,83 грн.

Низкие цены в Донецкой и Винницкой областях. Водка стоит 91,2 грн и 91,9 грн соответственно.

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №2300 о либерализации в сфере производства спирта и отменил государственную монополию на спиртовую отрасль. "За" принятие закона проголосовали 284 депутатов.