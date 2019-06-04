Где в Украине держится российский капитал: экономист назвала сектора

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Объем российских средств в Украине уменьшается. Однако капитал страны-агрессора до сих пор остается в нескольких секторах украинской экономики.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказала экономист и председатель Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

"Есть несколько секторов, где держится российский капитал. В частности, банковский. Работают Проминвестбанк и Сбербанк. До 2014 года было пять таких финучреждений. Остается крупный российский капитал в секторе телекома. Также энергетика.

Притока инвестиций из России нету. Наоборот - их объем снижается. Международные компании, которые ранее поставляли в Украину товары, произведенные в РФ, сейчас начали переносить их в Украину или европейские страны, потому что многие не воспринимают "сделано в России". Открываются у нас и производства пищевых продуктов. Например, PepsiCo строит у нас заводскую линию по изготовлению чипсов. В 2016-м компания Unilever открыла в Украине производство чая "Липтон".

В потребительском сегменте политику диктуют покупатели. Люди не покупают сделанное в России - производители вынуждены переносить производства. Многие российские компании стали подсанкционными.

С другой стороны есть группы товаров, которые трудно заменить. Например, мы получаем доход от транспортировки российского газа. И боремся, чтобы этот транзит в Украине остался. Это не только о деньгах, а скорее об энергетической безопасности. Часть ядерного топлива Украина получает российского производства, хотя здесь есть существенные шаги по диверсификации. Если до 2014-го закупали там почти все топливо, то сегодня - около половины покупаем в США", - сказала Ковалив.

Полный текст интервью с главой Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлией Ковалив читайте в выпуске журнала "Країна" от 4 июня.