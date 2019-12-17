Где соберутся Украина, Россия и ЕС на газовые переговоры

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину завершается 31 декабря 2019 года. Фото: 24 Канал

Трехсторонние газовые переговоры проведут 19 декабря в Берлине.

На переговорах Украина, Россия и ЕС планируют принять решение о продлении транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Нынешний контракт заканчивается 31 декабря 2019 года, пишет hromadske.

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Предыдущие переговоры проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе. В Берлине переговоры о транзите газа состоятся впервые.

О том, что переговоры запланировали провести 19 декабря в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

Последние переговоры о транзите газа между Украиной и Россией состоялись 13 декабря в Вене. По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, на переговорах компромисса не достигли.