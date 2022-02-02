Газпром начал наращивать поставки газа в Европу: транзит пойдет через Украину

Газпром начал наращивать поставки газа в Европу Фото:ua-energy.org

Заявка Газпрома на транзит через Украину по состоянию на 1 февраля составила 107,7 млн ​​кубометров.

Об этом пишет DW.

Российская компания Газпром впервые за 43 дня забронировала во вторник, 1 февраля, часть мощности трубопровода "Ямал – Европа" для транзита голубого топлива. 2 февраля через магистраль "Ямал – Европа" прокачают 12,53 млн куб. газа. Пропускная способность трубопровода составляет 33 млрд. куб.

Транзитом через Украину вчера прокачано 107,7 млн. кубометров. Это близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей 109 млн кубометров. Это вдвое больше средней прокачки за январь этого года. Заявки на прокачку газа днем ​​ранее – на 31 января – составили 64,6 млн кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

Прокачку газа в Евросоюз у прямого направления Газпром прекратил 21 декабря 2021 года из-за непоступления заявок со стороны европейских потребителей.

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В декабре мощности бронировались Газпромом по той же схеме. Также заказывались мощности не на регулярной, а на допсессии суточных аукционов, использовались бронирование на несколько часов.

Заметный рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне от $250 до $300 за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта со снабжением "на день вперед" превысила $600, а в начале октября – свыше $1000.

Российский Газпром с начала января 222-го сократил транзит газа через Украину до 52,5 млн. куб. м в сутки. Забронированные суточные объемы составляют 109,6 млн. куб. Нефтегаз пожаловался Еврокомиссии на доминантное состояние российского Газпрома на рынке газа в Европе и просил обязать росмонополиста выставить на продажу значительные объемы газа для поставок на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.