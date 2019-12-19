Газовые переговоры: подпишут ли Украина и Россия контракт на транзит газа

Контракт на транзит газа в Европу через украинскую ГТС заканчивается 31 декабря 2019 года. Фото: Укрінформ

По итогам трехсторонних переговоров о продлении транзита газа через Украину, новый контракт подписать не удастся, считает глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января 2020 года еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю", - пояснил Коболев, пишет hromadske.ua.

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Контракт на транзит газа в Европу через украинскую ГТС заканчивается 31 декабря 2019 года. Продолжаются переговоры о новом соглашении. Встреча Украины, России и ЕС состоится 19 декабря в Берлине.

13 декабря в Вене состоялись последние переговоры о транзите газа с участием топ-менеджеров Нафтогаза, Оператора ГТС Украины и российского Газпрома. По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.

В Нафтогазе согласны заключить новый контракт по транзиту газа с Газпромом по европейским правилам и напомнили российской стороне о долге в $3 млрд.