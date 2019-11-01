Газ подорожал: кто будет платить больше

С 1 ноября газ для промышленных потребителей вырос на 18,4-19,6%. Фото: pravdainform.com.ua

В ноябре для промышленности подорожал газ. По сравнению с октябрем цена выросла на 18,4-19,6%.

Цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, объясняют в Нафтогазе.

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В зависимости от этого компания продает газ по 5,861 - 6,463 тыс. грн за тысячу куб. м. Цена без налогов и расходов на транспортировку газа.

"Это связано с ростом цен на европейском рынке. Оттуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину", - пояснили в Нафтогазе.

Украина прекратила закачивать газ в подземные газохранилища. На 29 октября запасы составляют 21,74 млрд куб. м газа. Чтобы без проблем пройти зиму, надо минимум 20 млрд "кубов" газа в хранилищах. Имеющихся запасов хватит, даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины, сообщили в Нафтогазе.