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среда, 27 ноября 2019 11:26

Газ: почему цена может вырасти вдвое

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Газ: почему цена может вырасти вдвое
Для населения будет действовать рыночная цена, которая будет зависеть от стоимости газа для промышленности. Фото: Економічна правда

С 1 января 2020 году газ может подорожать в 1,8 раза, если Украина и Россия не подпишут новый контракт на транзит газа.

В проект постановления Министерства энергетики и защиты окружающей среды говорится, что цена на газ для промышленных потребителей может составить 10 751 грн за тыс. куб. без НДС, пишет "Інтерфакс".

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Для населения будет действовать рыночная цена. Она будет зависеть от стоимости газа для промышленности. Понятно, что также вырастет.

В правительстве отмечают, что цена на газ может упасть до исторического минимума, если транзит газа в следующем году продолжат.

Контракт на транзит российского газа завершается 31 декабря 2019-го. В октябре 2019-го в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, приемлемые для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

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