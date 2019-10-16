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среда, 16 октября 2019 13:05

Газ ощутимо подешевел: цена

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Газ ощутимо подешевел: цена
С апреля газ для населения подешевел на 32%. Фото: Depositphotos

В октябре газ для населения подешевел почти на 5% - до 4272,76 грн за тысячу кубометров без налогов. С апреля цена упала на 32%.

По сравнению с летним уровнем цены на европейских рынках существенно выросли. Однако в Украине стоимость газа для населения определяется по формуле, которая отражает рыночные цены с двухмесячным отставанием, сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

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Так, в октябре цена газа оказалась ниже той, которую украинцы платили на условиях предложения "Газовый запас". То есть покупали газ на зиму по летней цене - 4874,42 грн за тыс. куб. без налогов.

"Таким домохозяйствам в октябре предложат оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Приобретенный газовый запас при этом сохраняется на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется на его счет в полном объеме", - отметили в Нафтогазе.

Существенно газ для населения подорожал с ноября 2018 года. Цена выросла до 8550 грн за тыс. куб. м. Ее начали снижать с мая 2019-го. В сентябре потребители платили 4493,64 грн за тыс. куб. газа.

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16
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