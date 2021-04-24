Газ летом останется дорогим

Цена на газ в этом году падать не будет. Фото: Главком

Летом 2021 стоимость природного газа более чем вдвое превышать ценовые минимумы в прошлом году. Об этом говорится в инфляционной отчете Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, по итогам 2021 цена газа будет близкой к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - говорится в документе.

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Цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долларов в начале 2021 года. В марте цена снова упала до 210 долларов.