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четверг, 30 апреля 2020 12:21

Газ для потребителя может быть дешевым при условии создания конкурентного рынка – Коболев

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Газ для потребителя может быть дешевым при условии создания конкурентного рынка – Коболев

Если бы те компании, которые поставляют газ Оператору ГТС или для промышленности, могли напрямую прийти в украинские дома и предложить купить газ, люди бы значительно выиграли в цене. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев изданию "День", комментируя снижение цен на газ и поясняя особенности ценообразование на голубое топливо для конечного потребителя.

Коболев отметил, что тенденция снижения цены, которая наблюдается на украинском рынке газа, обусловлена падением цен в Европе и существенным превышением предложения над спросом в Украине. Поэтому на данном этапе ценообразование базируется на более выгодном украинском индикативе, а не на европейском, как происходило ранее.

Поэтому с начала года тарифы на газ для населения снизились в Украине на 38%. А именно, в апреле оптовая цена для нужд населения и производителей тепла снизилась на 15% – до 2,9 грн за кубометр. Но конечный потребитель мог бы получить еще лучшую цену, если бы не существующая система поставок газа и отсутствие в ней здоровой конкуренции.

"Пока что мы (Нафтогаз – ред.) напрямую, к сожалению, почти не продаем газ конечному украинскому потребителю в категории населения. Поставщик, который действует сейчас, просто не дает возможности своим клиентам уйти от него, ссылаясь на те или иные долги. Выяснить историю и происхождение этих долгов иногда очень сложно, но процесс смены поставщика они блокируют. Поэтому это ограничение нужно срочно снимать. Этот шаг сделает рынок для населения прозрачным, цивилизованным и конкурентным. А это в свою очередь еще больше будет снижать цены", – отметил Коболев.

Глава "Нафтогаз Украины" уверен, что рынок необходимо открыть для всех поставщиков. Чтобы все поставщики боролись за клиента. Чем больше будет поставщиков, тем больше будет предложение и соответственно меньшей будет и цена для украинского домохозяйства.

"Если бы регулятор — НКРЭКУ — принял решение и разрешил потребителю свободно менять своих поставщиков, тогда потребители, которые не хотели бы покупать топливо у нынешних газосбытов, могли бы выбрать другого поставщика. Таким образом уже начал бы формироваться конкурентный рынок", - отметил Коболев.

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30
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