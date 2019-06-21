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пятница, 21 июня 2019 12:32

"Гарантированный покупатель" обеспечит работу "зеленой" энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии - Петриковец

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&quot;Гарантированный покупатель&quot; обеспечит работу &quot;зеленой&quot; энергетики и удержания цен для населения в новом рынке электроэнергии - Петриковец
Директор ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец говорит, что Украина не может потерять шанс на внедрение нового рынка электроэнергии. Фото: Википедия

Директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец убежден, что Украина не может потерять шанс на внедрение нового рынка электроэнергии по европейскому образцу. Об этом он заявил в интервью изданию "Бизнес".

"Готовность зависит от людей. Сразу без проблем быть не может. Лично мое мнение, если мы сейчас потеряем время, то мы рискуем отложить введение рынка на длительное время. В течение последних двух лет я занимался внедрением реформы, работая в "Энергоатоме", и я знаю, что это важный шанс, которым мы должны воспользоваться. Если сейчас не стартуем, дальше выборы, зимний период, актуальные проблемы в настоящее время не будут решаться. Рынок нужно запускать и постепенно активизировать рыночные сегменты", - сказал Петриковец.

Константин Петриковец объяснил функции ГП "Гарантированный покупатель" в новом рынке.

"Согласно последним решениям, есть три главных направления деятельности нашего ГП. Прежде всего, это обеспечение работы зеленой генерации. Мы выкупаем электроэнергию по зеленому тарифу и продаем ее на рынке "на сутки вперед". Во-вторых, мы обеспечим функционирование механизма PSO, который был принят для того, чтобы цены для населения выросли после старта рынка. Мы покупаем электроэнергию у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть продаем Поставщикам универсальных услуг (поставщики населению по фиксированному тарифу, - ред.) По ценам, которые позволят им сохранить текущий тариф для населения. Часть продаем на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Третье направление: аукционы для зеленой генерации. Согласно закону, они будут проводиться в 2020 году. Но уже сейчас мы должны готовиться, создавать нормативную базу, нарабатывать процедуры, обучать персонал", - отметил глава предприятия.

Как сообщалось, 1 июля должен запуститься новый рынок электроэнергии, которой является частью международных обязательств Украины в направлении имплементации Третьего энергопакета ЕС. Для своевременного запуска рынка, Правительством на базе ГП "Энергорынок" созданы два государственных предприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель". Первое организует торговлю электроэнергией на электронных площадках. "Гарантированный покупатель" обеспечивает покупку всей зеленой электроэнергии, а также играет важную роль в обеспечении цены для населения на существующем уровне (так называемый механизм PSO).

Автор: Українські новини
https://ukranews.com/ua/news/638032-garantovanyj-pokupets-zabezpechyt-robotu-zelenoyi-energetyky-i-utrymannya-tsin-dlya-naselennya-u
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21
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