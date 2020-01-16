Гарантии по вкладам можно увеличить втрое: подробности

В Украине Фонд гарантирования вкладчикам гарантирует вернуть 200 тыс. грн. Фото: Цензор.НЕТ

Фонд гарантирования вкладов физлиц в случае неплатежеспособности банка гарантирует вернуть 200 тыс. грн. Сумму реально увеличить до 600-800 тыс. грн.

"Банковская система в принципе готова к повышению гарантированной суммы банковских вкладов. Все наши расчеты показывают, что это 600-800 тысяч гривен", - пояснила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, передает finance.ua.

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В Европе гарантированная сумма составляет 100 тыс. евро.

"Пока для Украины такая цифра - недостижимая мечта. В то же время любое повышение суммы возможно при финансовой возможности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это, конечно, Фонд гарантирования без долгов в 117 миллиардов гривен. Поэтому приоритет номер один - это реструктуризация долга", - сообщила Рекрут.

С июля 2020-го Ощадбанк станет членом Фонда гарантирования вкладов физлиц, сообщили в Национальном банке.