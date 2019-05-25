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суббота, 25 мая 2019 18:33

"Фуршет" закрывает 20% магазинов

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&quot;Фуршет&quot; закрывает 20% магазинов
Компания решила оптимизировать свой бизнес. Фото: epravda.com.ua

Компания "Фуршет" решила оптимизировать свой бизнес и закрыть 20% супермаркетов в регионах.

"Мы закроем все магазины, которые расположены далеко от наших логистических центров. Расходы на логистику очень высоки и могут доходить до 10% от стоимости товара. В то же время наценка на некоторые продукты составляет 5%. Зачем возить продукцию по 500-600 км в убыток", - рассказал совладелец сети Игорь Баленко, пишет НВ Бизнес.

В конце 2016 года сеть насчитывала 81 магазин, в конца 2017 года года - 75 супермаркетов, а в конце 2018 - 66 магазинов.

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Неудачными оказались попытки Фуршета развивать бизнес в Молдове и открывать премиальные магазины Фуршет-Гурман.

В столице продолжают закрываться магазины. Одних свернуть бизнес заставляет высокая стоимость аренды, других - отсутствие покупателей и завышенные закупочные цены на товары. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал киевлянин Леонид Дяченко.

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