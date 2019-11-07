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четверг, 07 ноября 2019 14:52

Формула "Роттердам+" улучшила финсостояние государственных шахт - Трохимец

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Формула &quot;Роттердам+&quot; улучшила финсостояние государственных шахт - Трохимец
Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец назвал последствия введения "Роттердам +". Фото: Delo.ua

Благодаря внедрению "Роттердам+" улучшилась финансовая ситуация на государственных шахтах, ведь формула устанавливала справедливую цену на уголь. Также формула способствовала уменьшению потребности в дотациях шахт из бюджета.

Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала "NewsOne".

Эксперт напомнил, что до введения формульного ценообразования, цены на уголь устанавливались в ручном режиме и они значительно занижались. В частности, на уголь государственных шахт цену устанавливали на уровне 400-800 грн за тонну, в то время как себестоимость его добычи достигала 3 тыс грн за тонну. В результате государство вынуждено было увеличивать дотации для государственных шахт.

"К моменту, когда было урегулировано таким образом ценообразования на уголь, цену на уголь устанавливали в ручном режиме в Министерстве, в то время, энергетики и угольной промышленности. И, как правило, эту цену занижали и занижали очень сильно, до 400 или до 800 гривен за тонну. А разницу между реальной себестоимостью, а реальная себестоимость на некоторых шахтах достигает более 3 тыс гривень за тонну, разница между этим занижением и реальной себестоимостью покрывалась из бюджета. А за счет этого наживались только те, кто эти цены устанавливали", - пояснил Трохимец.

Также он сообщил, что до введения формульного ценообразования, дотации из госбюджета регулярно задерживались, шахтеры месяцами не получали зарплату. Введение "Роттердам+" устанавливало справедливую цену на уголь и позволило улучшить ситуацию на государственных шахтах.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам+" получили дополнительно более 10 млрд. гривень.

Экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк отмечал, что за время действия формулы "Роттердам+" зарплаты шахтеров выросли вдвое.

Українські новини
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