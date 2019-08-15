Формула "Роттердам+" спасла украинские шахты - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1395
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1557
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1053
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6300
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1575
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 927
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1575
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3159
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5202
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1395
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6300
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4691
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4257
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 900
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
четверг, 15 августа 2019 16:09

Формула "Роттердам+" спасла украинские шахты - эксперт

  Комментировать
Формула &quot;Роттердам+&quot; спасла украинские шахты - эксперт
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины сообщил, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам +" получили дополнительно более 10 млрд. грн

Введение формулы "Роттердам+" позволило стабилизировать цену на уголь и спасти украинские шахты.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Именно 1 апреля 2016 года были сделаны первые шаги к тому, чтобы стабилизировать цену на уголь, и была предпринята попытка привести цену на отечественный уголь до рыночного уровня. И это было требование Европейского Союза. В 2016 году была применена формула АРИ2. Эта формула предполагает цену на уголь на европейском рынке, на площадках в портах Роттердам и Амстердам. А в Украине регулятор утвердил формулу, она называлась "Роттердам+". Эта формула предполагала стабильную цену на протяжении всего года", - заявил Волынец.

По мнению лидера профсоюза горняков, нынешние действия НАБУ по делу "Роттердам+" - это выполнение политического заказа, поскольку вдруг через несколько лет якобы выяснилось, что в результате формулы были нанесены убытки.

"Очень странно, что силовые структуры, например, как НАБУ включились в политическую игру. То есть, понятно, что они выполняют, и сейчас очень активно выполняют политический заказ. Время покажет, кто конкретно реальный закулисный игрок. Потому что расследование велось долгое время, и вдруг заявляют, что в данном случае регулятор допустил ошибку, что были нанесены убытки большие", - отметил Волынец.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам+" получили дополнительно более 10 млрд. гривен.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам+" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручном регулировании цен на уголь.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой.

Главком
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Формула "Роттердам+" спасла украинские шахты - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган

Правительство взялось за национализацию земли

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 79619
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 22205
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 18990
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
 3 Просмотров: 12996
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 11925
Экономика
Налог на доходы: киевлянин пополнил бюджет на 1 млрд грн
Налог на доходы: киевлянин пополнил бюджет на 1 млрд грн Просмотров: 126
Предупредили о подорожании бытовой техники
Предупредили о подорожании бытовой техники Просмотров: 495
Квартиры подорожали: где цены выросли больше всего
Квартиры подорожали: где цены выросли больше всего Просмотров: 522
Решение снизить цену газа для Луганской ТЭС спасет область от веерных отключений
Решение снизить цену газа для Луганской ТЭС спасет область от веерных отключений 1 Просмотров: 45
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 11925
Больше всего комментируют
22
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
5
Боец ООС был "курьером" Грымчака
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
3
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Голосов: 21342
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua