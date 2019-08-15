Формула "Роттердам+" спасла украинские шахты - эксперт

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины сообщил, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам +" получили дополнительно более 10 млрд. грн

Введение формулы "Роттердам+" позволило стабилизировать цену на уголь и спасти украинские шахты.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Именно 1 апреля 2016 года были сделаны первые шаги к тому, чтобы стабилизировать цену на уголь, и была предпринята попытка привести цену на отечественный уголь до рыночного уровня. И это было требование Европейского Союза. В 2016 году была применена формула АРИ2. Эта формула предполагает цену на уголь на европейском рынке, на площадках в портах Роттердам и Амстердам. А в Украине регулятор утвердил формулу, она называлась "Роттердам+". Эта формула предполагала стабильную цену на протяжении всего года", - заявил Волынец.

По мнению лидера профсоюза горняков, нынешние действия НАБУ по делу "Роттердам+" - это выполнение политического заказа, поскольку вдруг через несколько лет якобы выяснилось, что в результате формулы были нанесены убытки.

"Очень странно, что силовые структуры, например, как НАБУ включились в политическую игру. То есть, понятно, что они выполняют, и сейчас очень активно выполняют политический заказ. Время покажет, кто конкретно реальный закулисный игрок. Потому что расследование велось долгое время, и вдруг заявляют, что в данном случае регулятор допустил ошибку, что были нанесены убытки большие", - отметил Волынец.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам+" получили дополнительно более 10 млрд. гривен. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы "Роттердам+" позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручном регулировании цен на уголь. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой.