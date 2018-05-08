Формула "Роттердам+" позволяет украинским шахтам наращивать добычу - эксперт

Член наблюдательного совета Института стратегических исследований Юрий Корольчук опроверг заявления некоторых "экспертов" о том, что цена угля, согласно методике "Роттердам+" превышает рыночную стоимость угля. Фото: РИА Новости Украина

Методика расчета стоимости угля "Роттердам+" необходима для увеличения инвестиций в угольную отрасль. Такое мнение высказал член наблюдательного совета Института стратегических исследований Юрий Корольчук в эфире телеканала ZIK.

"Прошедшие четыре года были очень сложными. Шахты надо развивать. Значит, надо вкладывать деньги. В том числе, формула "Роттердам+" предусматривает эти деньги. Государственные шахты больше получат этих денег и будут дальше получать, будут вкладывать эти деньги, потому что другого выхода просто нет. Иначе мы будем скатываться в зависимость от импортного угля, что, в принципе, и происходит. В прошлом году почти шесть миллионов тонн угля закупили (за рубежом), в этом году еще больше купим, если будет такая ситуация", - отметил Юрий Корольчук.

Юрий Корольчук также опроверг заявления некоторых "экспертов" относительно того, что цена угля, согласно методике "Роттердам+" превышает рыночную стоимость угля. "Часто можно услышать: вот, цена на уголь у нас получается выше, чем в среднем на рынке, якобы цена все время в тарифе на уголь для тепловых электростанций выше цены угля в Роттердаме. Не нужно манипулировать, она (цена угля в тарифе. - Gazeta.ua) всегда была ниже (реальной цены на рынке в Роттердаме. - Gazeta.ua)", - уверен Юрий Корольчук.

Эксперт напомнил, что тарифы на электроэнергию для населения никаким образом не связаны с формулой "Роттердам+", однако в рамках политических манипуляций формулу часто связывают именно с возможным будущим повышением тарифов для населения. "Повторюсь, для тарифов населения "Роттердам+" никакого отношения не имеет. Поэтому это дискуссия, которая просто является манипулятивной. Я вам объясню причину. Выборы идут. Такая тема очень хорошая. Конечно, лучше обвинить олигархов, Порошенко, других политиков, только не себя. Мы не виноваты, это кто-то другой виноват", - считает эксперт.

Напомним, по словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, формула "Роттердам+" привела к сбалансированию цены на уголь, что позволило в течение последних 2 лет госшахтам дополнительно получить 5,4 млрд грн. Как ранее сообщалось, эксперты отметили, что методика расчета формулы "Роттердам+" играет на руку потребителям, которые платят за электроэнергию по тарифам, где уголь учитывается по прошлогодним – более низким ценам. Это сдерживает рост тарифов на электроэнергию. Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк проинформировал, что в Украине сегодня установлены самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. По данным НКРЭКУ, формула "Роттердам+" не влияет на тарифы для населения.