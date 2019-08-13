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Формула "Роттердам+" позволила преодолеть кризис в энергетике - Волынец

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Формула &quot;Роттердам+&quot; позволила преодолеть кризис в энергетике - Волынец
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец говорит, что НАБУ использует дело в отношении "Роттердам +" исключительно для искусственного создания информационного повода и собственного пиара. Фото: Радио Свобода

Введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, нынешние действия НАБУ по ней - это искусственный информационный повод.

Такое мнение высказал Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Лидер профсоюза горняков напомнил о сложной ситуации в энергетике в 2014-2016 годах, когда Украина вынуждена была из-за агрессии России импортировать уголь по высокой цене, в то время как цена на уголь из украинских шахт была занижена в несколько раз, что грозило уничтожением отрасли. Тогда введение формулы "Роттердам +" позволило не только спасти угольную отрасль, но и обеспечить отечественные ТЭС углем.

"Стал вопрос о том, что когда государство перестало финансировать угольную отрасль из государственного бюджета, и когда цена занижена, то угольная отрасль или должна была умереть, быть уничтоженной, а это фундамент энергетики и всей промышленности. В таком случае должны были остановиться тепловые электростанции. Или мы должны были заплатить очень большую цену сразу за энергоносители, за электроэнергию и т.д. Тогда и встал вопрос упорядочить цены и довести их до рыночного уровня. Была использовала формула AРI-2, то есть формирование цены на европейском рынке", - заявил Волынец.

По его мнению, сейчас НАБУ использует дело в отношении "Роттердам +" исключительно для искусственного создания информационного повода и собственного пиара, ведь на этой теме очень легко спекулировать. И прогнозирует, что дело не будет иметь судебной перспективы, и вскоре правоохранители спустят его "на тормоза" и найдут другие громкие темы.

"В стране сложная ситуация. Можно подбросить тему, как в данном случае "Роттердам+". Поспекулировать на этом в информационном поле. Затем забудется. А вы видите, и задержания произошли, и подозрения выдвинуты, и вручены подозрения некоторым лицам. Это все завершится ничем. Затем придумают другую тему, будут об этом говорить", - считает Волынец.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЕКП Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+".

Формульный подход к расчету оптовой рыночной цены электроэнергии (известной как формула "Роттердам+") был введен постановлением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), 3 марта 2016 года. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

Українські новини
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