Фонд госимущества расширил возможности оценщиков в выборе электронных площадок

 
Ексклюзивы
1/5
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 468
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1548
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1278
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1854
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1224
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5949
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2313
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 378
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5418
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
9 Просмотров: 6372
Фото
Все фото
5
4
5
8
6
Тепловоз и маринованные огурцы: что украинцы продают в интернете
Тепловоз и маринованные огурцы: что украинцы продают в интернете
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Видео
Все видео
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1701
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3699
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 729
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 5004
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1125
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 августа 2018
Просмотров: 0
Школярські запитання
Ми сиділи у службовому кабінеті одного мого давнього, ще з молодості, приятеля. Тут була ще й його юна асистентка. Мабуть, для неї ми — двоє ...
четверг, 02 августа 2018 17:19

Фонд госимущества расширил возможности оценщиков в выборе электронных площадок

  Комментировать
Фонд госимущества расширил возможности оценщиков в выборе электронных площадок
Фонд государственного имущества Украины своими приказами авторизовавший электронную площадку "Экспресс ОЦЕНКА". Фото: ФГИ

Фонд государственного имущества Украины своими приказами авторизовал электронную площадку "ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА", оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕПТ ОНЛАЙН", и электронную площадку "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА", оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью "ПРО ЗАКУПИВЛИ".

С авторизацией первой электронной площадки "ОЦЕНКА.online" заработала система проверки оценочной стоимости недвижимого имущества Модулем Единой базы.

Наличие авторизованных электронных площадок полностью исключает человеческий фактор при проверке оценочной стоимости имущества и делает невозможным коррупцию в сфере налоговой оценки.

Фонд также подчеркивает, что количество возможных электронных площадок не ограничивается. Это делается для того, чтобы оценщики имели выбор среди площадок и пользовались именно той, которая более удобна для них. Фонд надеется, что большое количество субъектов хозяйственной деятельности зарегистрирует и авторизует свои площадки, чтобы максимально обеспечить конкурентность и прозрачность на рынке налоговой оценки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фонд госимущества расширил возможности оценщиков в выборе электронных площадок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 108869
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 103530
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
49-летняя Дженнифер Энистон без бюстгальтера снялась в гламурных образах
10
 Просмотров: 58536
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 49170
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
12
 1 Просмотров: 43798
Экономика
Украина стала меньше покупать газа за границей
Украина стала меньше покупать газа за границей Просмотров: 342
Нацбанк сбивает курс миллионами долларов
Нацбанк сбивает курс миллионами долларов Просмотров: 702
Эксперт предупредил, что цены снова рванут вверх
Эксперт предупредил, что цены снова рванут вверх Просмотров: 234
В Украине стремительно подорожал лук
В Украине стремительно подорожал лук Просмотров: 360
От 370 грн на пациента: что входит в медицинский тариф
От 370 грн на пациента: что входит в медицинский тариф 1 Просмотров: 2718
Больше всего комментируют
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
9
Порошенко дал срочное задание по России
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Александр Усик отказался стать Героем Украины
6
"Бьет до 5 километров" - протестировали мощный ракетный комплекс
Голосов: 16543
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua