Фонд гарантирования вкладов должен компенсировать 150 млн грн связанным с делом банка "Финансы и Кредит" компаниям

Подлежащая компенсации сумма составляет при текущем обменном курсе более 150 млн грн. Фото: pixabay.com

Высокий суд Англии и Уэльса принял решение по делу банка "Финансы и Кредит" по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Соответствующую информацию разместили на публичных ресурсах судебных властей Великобритании, пишет УНИАН.

В связи с тем, что ФГВФЛ проиграл слушание в соответствии с его исковым заявлением, суд постановил компенсировать юридическим компаниям, защищавшим интересы Константина Жеваго, 80% финансовых расходов, связанных с данным судебным процессом. Сумма компенсации составляет 4,5 млн фунтов стерлингов, что при текущем курсе составляет более 150 млн. грн.

По словам британских и украинских юристов Жеваго, ранее указанный суд постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела.

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"Мы отмечали, что будем отстаивать свою законную юридическую позицию по этому делу. Постановление Высокого суда Англии и Уэльса о компенсации финансовых расходов на этот судебный процесс - еще одно подтверждение непрофессионализма предыдущих руководителей и правления НБУ 2014-2018 годах по управлению банковской системой в период кризиса тех лет и необоснованности претензий к Жеваго со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заказного преследования бизнесмена", - добавили британские и украинские юристы Жеваго.

"Грустно, что Фонд гарантирования вкладов занимается популизмом на средства государственного бюджета и средств налогоплательщиков. Надеемся, что эта губительная практика прекратится и простые граждане не будут вынуждены своими налогами оплачивать безосновательные и незаконные судебные иски со стороны чиновников-популистов", - подчеркнули чиновники.

Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады III-VIII созывов, не входил в состав ни одной парламентской фракции. Он исполнительный директор компании Ferrexpo и бывший владелец банка "Финансы и Кредит".