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вторник, 16 февраля 2021 13:09

Ferrexpo увеличивает производство DR-окатышей

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Ferrexpo увеличивает производство DR-окатышей
Ferrexpo планирует увеличивать долю высококачественных окатышей в общем портфеле продукции. Это позволит удовлетворить требования лучших мировых потребителей стали

Компания Ferrexpo продолжает наращивать производство продукции высокого качества - DR-окатышей (Direct reduction iron pellets - окатыши для технологии прямого восстановления железа. - Gazeta.ua). Это продукция высокого передела с увеличенным содержанием железа и низкой концентрацией примесей, которая высоко оценивается в современной металлургии бездоменного производства стали.

В 2020 году компания увеличила объемы производства окатышей с содержанием железа более чем на 67%, достигнув показателя более 300 тыс. т, и стала первой компанией на территории Украины, что начала промышленные поставки DR-окатышей для потребителей. Ferrexpo и в дальнейшем планирует увеличивать долю высококачественных окатышей в общем портфеле производимой продукции, что позволит удовлетворить требования лучших мировых потребителей стали.

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"Наша цель - постоянно увеличивать объемы производства окатышей премиального качества, в том числе для бездоменного производства стали, что позволит укрепить позиции Ferrexpo как надежного поставщика этой продукции для наших клиентов. Имеющийся опыт поставок окатышей повышенного качества подтверждает востребованность нашей новой продукции лучшими мировыми производителями стали. Всю производимую в прошлом году продукцию мы отправили первоклассному потребителю окатышей на завод в штате Техас, США. Для наших клиентов важны повышенные металлургические свойства окатышей, они более экологически чистые, так как при бездоменном производстве стали путем прямого восстановления железа выбросы СО2 в атмосферу уменьшаются в разы", - отметили в Ferrexpo.

Компания постоянно модернизирует производство в соответствии с лучшими мировыми практиками. В частности, в 2020 году на Полтавском горно-обогатительном комбинате (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в группу Ferrexpo) реализован комплекс проектов увеличения производства обогатительных фабрик группы Ferrexpo, инвестиции в который составили более $100 млн. Всего в развитие украинских активов rомпании Ferrexpo за последние 20 лет было инвестировано более $3 млрд.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.

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16
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