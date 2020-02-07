Ferrexpo наращивает объемы перевозок через порт "Южный"

Благодаря рыночно-ориентированной и конкурентной политике нового руководства порта "Южный" компания Ferrexpo может наращивать объемы перевозок

В 4 квартале 2019 года компания Ferrexpo отгрузила два крупнотоннажных судна класса "кейпсайз" через Морской торговый порт (МТП) "Южный" в 1 квартале 2020 года - пять аналогичных судов. Объем каждого составляет 175 тыс. тонн железорудных окатышей.

За 4 квартал 2018 года через вышеуказанный порт отгрузки не осуществлялись, в 1-м квартале 2019 года удалось загрузить одно судно класса "панамакс" объемом 94 тыс. тонн.

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"Наша компания продолжает придерживаться стратегии развития Группы по повышению конкурентоспособности и улучшения доставки железорудной продукции Ferrexpo. Мы рады, что благодаря рыночно-ориентированной и конкурентной политике нового руководства порта можем вернуться к сотрудничеству с МТП "Южный" и наращивать объемы перевозок", - отметил Дмитрий Спатар, заместитель главы правления по коммерческим вопросам Полтавского горно-обогатительного комбината.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 году компания произвела 10,5 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.