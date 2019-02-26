Ferrexpo начала год на позиции лидера по экспорту окатышей

Компания Феррекспо - лидер по экспорту железорудных окатышей среди предприятий стран бывшего СССР в январе. Фото: Dengi.ua

Компания Феррекспо по результатам 1-го месяца 2019 года традиционно стала лидером по экспорту железорудных окатышей среди предприятий стран бывшего СССР. Такие данные обнародовало ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Согласно отчетам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", за январь 2019 года Феррекспо отправила на экспорт 939,7 тыс. тонн железорудных окатышей (Полтавский ГОК (Украина), который входит в Группу Феррекспо, отправил 750,7 тыс. тонн железорудных окатышей Еристовский ГОК (Украина ), входящий в Группу Феррекспо, - 189,0 тыс. тонн). Экспорт осуществлялся в страны Европы, а также Японию, Тайвань, Корею, Китай и др. страны.

Группа Металлоинвест экспортировала 435,6 тыс. тонн железорудных окатышей (Михайловский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест - 364,2 тыс. тонн, Лебединский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, - 71,4 тыс. тонн). Группа Метинвест экспортировала 369,3 тыс. тонн железорудных окатышей (Центральный ГОК (Украина) входит в Группу Метинвест, - 223,9 тыс. тонн, Северный ГОК (Украина), который входит в Группу Метинвест, - 145,4 тыс. тонн). Группа Северсталь, в частности Карельский окатыш (РФ), отправила на экспорт 294,3 тыс. тонн железорудных окатышей. Группа Евраз, в частности Качканарский ГОК (Россия), экспортировала 45,5 тыс. тонн железорудных окатышей.

За этот же период Полтавский ГОК (Украина) произвел 830,3 тыс. тонн железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа (РФ) составило 1227,0 тыс. тонн железорудных окатышей, Карельского окатыша (РФ) - 910,2 тыс. тонн, Северного ГОКа (Украина) - 849,6 тыс. тонн, Стойленского ГОКа (РФ) - 629, 6 тыс. тонн.

Справка о компании: Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2018 году компания выработала 10,6 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com