Ferrexpo инвестировала в украинские активы более 1,3 млрд грн

Основной деятельностью компании Ferrexpo является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Фото: Ferrexpo

Группа Ferrexpo по результатам 3 месяцев 2019 года вложила свыше 1,3 млрд грн (более $47,5 млн) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, входящих в Группу. Этот показатель превзошел аналогичный 2018 года.

Согласно утвержденной Советом директоров инвестпрограммы, Группа Ferrexpo за январь-март текущего года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в группу Ferrexpo) свыше 855 млн грн (более $31,4 млн). В развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в группу Ferrexpo и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в группу Ferrexpo) – свыше 438,3 млн грн (более $16,1 млн).

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Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 209 млн грн (более $5 млн) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 272 млн грн (более $16,3 млн); компоненты на сумму свыше 373 млн грн (более $10 млн).

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2019 году Группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утверждённой Советом директоров инвестпрограммой.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 году компания произвела 10,6 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.