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четверг, 18 июля 2019 13:30

Федерация работодателей подключилась к дискредитации нового рынка электроэнергии

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Федерация работодателей подключилась к дискредитации нового рынка электроэнергии
Дискредитируя реформу рынка электроэнергии, Федерация работодателей Украины открыто подыгрывает агрессору. Фото: Капитал

Федерация работодателей подключилась к дискредитации нового рынка электроэнергии и подталкивает Украину в энергетические объятья России.

Об этом говорится в материале интернет-издания "Капитал" "Федерация работодателей нашла нового хозяина".

"Федерация работодателей Украины, которая до сих пор находилась в стороне от активной дискуссии вокруг реформы энергорынка, вдруг стала одним из активнейших ее генераторов. Уже после того, как рынок электроэнергии успешно заработал, ФРУ развила бурную деятельность, призванную якобы защитить интересы предприятий, якобы пострадавших от энергореформы", - говорится в материале.

Автор отмечает, что среди таких "пострадавших", прежде всего, представители крупного энергоемкого не модернизированного бизнеса, например, ферросплавные и трубные предприятия. В себестоимости их продукции доля электроэнергии достигает 40%-50%, а по некоторым видам продукции даже 60%, и им невыгодно исключение возможности ручного управления тарифами на электроэнергию, что произошло после запуска нового рынка. С 1 июля цена на электроэнергию устанавливается исключительно рынком. Поэтому предпринимаются усилия для дискредитации реформы.

"Теперь к этой грязной кампании присоединилась и Федерация работодателей Украины. 18 июля по заказу своих новых спонсоров она намерена устроить показательное шоу — "круглый" стол "Новый рынок электроэнергии. Вызовы для промышленности", на котором будет муссироваться тема стоимости тока для промпотребителей. За месяц до этого ФРУ якобы запустило опрос предприятий, желая выяснить, как для них изменилась стоимость тока после реформы. Результаты этого опроса, очевидно, будут обнародованы на предстоящем "круглом" столе. И какими они будут, догадаться не сложно. Немодернизированные крупные потребители электроэнергии на всех углах кричат о том, что после реформы цены на ток взлетели до небес и уже вогнали их в убытки", - прогнозирует автор материала.

В качестве примера, автор приводит заявления директоров двух ферросплавных заводов и представителя трубопрокатного холдинга "Интерпайп", а также Запорожского титано-магниевого комбината, которые уже потребовали для себя ограничения цены для энергоемких экспортных предприятий. В то же время он отмечает, что по прогнозам, цены для промышленных потребителей будут снижаться, и с 1 августа они уже снизятся за счет уменьшения тарифа на передачу электроэнергии для госкомпании "Укрэнерго".

Также автор обращает внимание, что дискредитация реформы энергорынка со стороны ФРУ это не только защита интересов крупных потребителей электроэнергии, это еще и подыгрывание России, где не заинтересованы в интеграции Украины в единую энергосистему ЕС.

"Дискредитируя реформу рынка электроэнергии, ФРУ открыто подыгрывает агрессору. Украина начала жить по европейским правилам энергетики. И спустя непродолжительное время будет в единой энергосистеме с Евросоюзом, а не с Россией. Любое вмешательство в свободный рынок — шаг назад. Вымогая у государства сделать этот шаг, ФРУ, по сути, требует возврата в энергетические объятия Москвы", - подчеркивает автор.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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Дата
18
июля

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