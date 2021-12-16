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четверг, 16 декабря 2021 04:05

Евросоюз готов уйти от долгосрочных газовых контрактов с Россией

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Евросоюз готов уйти от долгосрочных газовых контрактов с Россией
Долгосрочные газовые контракты Евросоюзу не нужны. Фото: investory.news

Европейский союз планирует отказаться от долгосрочных газовых контрактов в рамках программы "зеленого" перехода.

Об этом пишет BBC.

Проект реформы газового рынка должны поддержать депутаты Европарламента и руководство 27 стран ЕС.

В инициативе говорится о возможности использования водорода вместо природного газа. Также ЕС может ограничить срок действия газовых контрактов 2049 годом.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает создать стратегический запас газа, чтобы предотвратить его недостаток в подземных хранилищах в случае газового кризиса.

Отмечается, что эта инициатива подтверждает, что в ЕС готовы идти на обострение в противостоянии с Россией, которую неоднократно предупреждали о недопустимости использования газа как инструмента политического давления, особенно на Украину, Молдову и Грузию.

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ЕС потребляет 350-400 млрд кубометров в год. 95% приходится на природный газ, и лишь 5% - на "чистые" газы. Примерно треть газа Европа закупает у России, где уже выражали недовольство реформой энергетического рынка.

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