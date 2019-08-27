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Европейский эксперт рассказал, зачем нужен "плюс" в роттердамской формуле

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Европейский эксперт рассказал, зачем нужен &quot;плюс&quot; в роттердамской формуле
Стоимость доставки угля в Украину выше, в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна, отметил Риккетс. Фото: beg.dp.ua

В формулу "Роттердам+" включили стоимость доставки, поскольку завезти уголь в Украину дороже, чем в порты Амстердам-Роттердам-Антверпен.

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс в интервью интернет-изданию delo.ua.

"Выбор API 2 оправдан, но отражает стоимость угля, доставляемого в порты АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен) на северо-западе Европы, а не в украинские порты, только один из которых может разгружать крупнотоннажные суда. Мнение экспертов, полученное EURACOAL, подтверждает, что стоимость доставки в Украину выше в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна. Возможно, на 9 долларов США за тонну в случае угля из США", - сообщил Риккетс.

Руководитель EURACOAL добавил, что разница стоимости доставки угля в европейские порты и украинские варьируются от $6,5/т до $14,5/т, и эти расходы были включены в формулу ценообразования.

"Разница в стоимости доставки угля, доставляемого в украинские порты, а не в порты ARA, варьируются от 6,5 долларов США/т до 14,5 долларов США/т в соответствии с методологией НКРЭКП. Таким образом, примерная оценка разницы в стоимости доставки, сделанная НКРЭКУ, отражает фактическую величину", - заявил Риккетс.

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016-го. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019-го в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

24 марта 2017-го НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". 8 августа 2019-го детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк. 20 августа 2019-го суд отказал в ходатайстве НАБУ и не согласился взять под стражу Вовка.

Ряд экспертов полагают, что дело НАБУ необоснованно и не имеет судебной перспективы, а новое правительство вынуждено будет вернуться к формуле "Роттердам+", поскольку покупать по ней уголь на данный момент дешевле всего.

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