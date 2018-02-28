Еврокомиссия утвердила новую программу финансовой помощи для Украины

Еврокомиссия поддерживает реформы в Украине

В Евросоюзе поддерживают Украину в осуществлении реформ.

Именно поэтому ЕК утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.

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"Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал министр финансов Украины Александр Данилюк в Facebook.

Украина не получит 3-й транш в размере € 600 млн от Еврокомиссии, как предполагалось ранее. В то же время, в Еврокомиссии отметили, что не отклоняют возможность новой аналогичной программы поддержки.