Еврокомиссия утвердила новую программу финансовой помощи для Украины

В Евросоюзе поддерживают Украину в осуществлении реформ.
Именно поэтому ЕК утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины.
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"Это важный шаг для поддержки реформ в Украине и обеспечения финансовой стабильности", - написал министр финансов Украины Александр Данилюк в Facebook.
Украина не получит 3-й транш в размере € 600 млн от Еврокомиссии, как предполагалось ранее. В то же время, в Еврокомиссии отметили, что не отклоняют возможность новой аналогичной программы поддержки.
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